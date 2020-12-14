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Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

Внимание! Перекрытие движения в центре Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:54 14.12.2020

В связи с укладкой финишного слоя асфальтобетонного покрытия в центре Севастополя — на улице Льва Толстого — ограничат движение транспорта на шесть дней: с 7:00 часов 15 декабря до 23:00 часов 20 декабря.

Запрет на проезд будет введен от улицы Ковпака до площади Пирогова. Ограничения не коснутся общественного транспорта, транспорта спецслужб и местных жителей. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Внимание! Перекрытие движения в центре Севастополя

Внимание! Перекрытие движения в центре Севастополя

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