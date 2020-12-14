Внимание! Перекрытие движения в центре Севастополя

В связи с укладкой финишного слоя асфальтобетонного покрытия в центре Севастополя — на улице Льва Толстого — ограничат движение транспорта на шесть дней: с 7:00 часов 15 декабря до 23:00 часов 20 декабря.

Запрет на проезд будет введен от улицы Ковпака до площади Пирогова. Ограничения не коснутся общественного транспорта, транспорта спецслужб и местных жителей. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.