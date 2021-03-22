Внимание! Перекрытие движения в центре Симферополя  

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Жуковского (от улицы Маяковского до улицы Александра Невского) в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 24 марта до 18:00 29 марта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства администрации Симферополя по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, — отметили в администрации крымской столицы.

Движение автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок №4 «Неаполь Скифский – Льдозаводское» будет осуществляться по улице Маяковского.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть эту информацию при планировании маршрутов движения.