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Внимание! Перекрытие движения в центре Симферополя

Внимание! Перекрытие движения в центре Симферополя  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 22.03.2021

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Жуковского (от улицы Маяковского до улицы Александра Невского) в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 24 марта до 18:00 29 марта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства администрации Симферополя по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, — отметили в администрации крымской столицы.

Внимание! Перекрытие движения в центре Симферополя  

Движение автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок №4 «Неаполь Скифский – Льдозаводское» будет осуществляться по улице Маяковского.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть эту информацию при планировании маршрутов движения.

Внимание! Перекрытие движения в центре Симферополя  

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