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Внимание: перекрытие движения в Симферополе 13 апреля
Фото: ВК

Внимание: перекрытие движения в Симферополе 13 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:23 12.04.2024

13 апреля, с 6:30 до 12:00 часов, в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, будет перекрыто движение транспортных средств по улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

Также в указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка автотранспорта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

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