Внимание: перекрытие движения в Симферополе 13 апреля

13 апреля, с 6:30 до 12:00 часов, в связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, будет перекрыто движение транспортных средств по улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина.

Также в указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка автотранспорта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.