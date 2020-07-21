Внимание! Перекрытие рейда через Севастопольскую бухту

В Севастополе в ближайшие три дня состоятся репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота. В связи с этим рейд через Севастопольскую бухту перекроют. Катера и паромы не будут ходить:

22 июля с 16:00 до 18:30

23 июля с 09:00 до 13:00

24 июля с 09:00 до 13:00

На это время Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя организует работу компенсационных автобусов. Просим учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут! — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.