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Внимание! Перекрытие рейда через Севастопольскую бухту
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Внимание! Перекрытие рейда через Севастопольскую бухту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:31 21.07.2020

В Севастополе в ближайшие три дня состоятся репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота. В связи с этим рейд через Севастопольскую бухту перекроют.  Катера и паромы не будут ходить:

  • 22 июля с 16:00 до 18:30
  • 23 июля с 09:00 до 13:00
  • 24 июля с 09:00 до 13:00

На это время Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя организует работу компенсационных автобусов. Просим учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут! — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Внимание! Перекрытие рейда через Севастопольскую бухту

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