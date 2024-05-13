Внимание! Под Севастополем 19 мая — ограничение движения транспорта

19 мая с 9:00 до 17:00 в районе Байдарских ворот ограничат движение транспорта в связи с проведением автомобильных гонок «На Кубок города Севастополя «Путь Победы».
Для обеспечения безопасности на время проведения спортивных соревнований нельзя будет проехать от дома № 63 на улице Тенистой в Орлином до Байдарских ворот.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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