Внимание! Под Севастополем 19 мая — ограничение движения транспорта

Для обеспечения безопасности на время проведения спортивных соревнований нельзя будет проехать от дома № 63 на улице Тенистой в Орлином до Байдарских ворот.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя