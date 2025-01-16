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Внимание! Работает детский «телефон доверия»

Внимание! Работает детский «телефон доверия»

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:01 16.01.2025

Детский «телефон доверия» работает ради того, чтобы дети, их родители, и люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога.

Позвонить на Детский «телефон доверия» можно как со стационарного телефона по номеру 8 800 2000 122, так и с мобильного по короткому номеру 124.

Алгоритм работы единого федерального номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей:

  • набираете номер
  • происходит определение региона, из которого звонят
  • звонок переадресуется в службу вашего региона
  • если линия занята, звонок переадресуется во вторую службу этого региона и т.д., пока не ответит психолог.

В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.

Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков:

  • вместе с абонентом проанализировать ситуацию
  • выявить ее причины
  • подсказать алгоритмы выхода из сложившегося положения
  • мотивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему
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Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию адрес никто не потребует, счета за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует — звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

В настоящее время к единому номеру 8-800-2000-122 подключены 210 служб. В 80 регионах телефон доверия работает круглосуточно.

источник: по информации фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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