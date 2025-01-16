Внимание! Работает детский «телефон доверия»

набираете номер

происходит определение региона, из которого звонят

звонок переадресуется в службу вашего региона

если линия занята, звонок переадресуется во вторую службу этого региона и т.д., пока не ответит психолог.

В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.

Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков:

вместе с абонентом проанализировать ситуацию

выявить ее причины

подсказать алгоритмы выхода из сложившегося положения

мотивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему

Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию адрес никто не потребует, счета за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует — звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

В настоящее время к единому номеру 8-800-2000-122 подключены 210 служб. В 80 регионах телефон доверия работает круглосуточно.

источник: по информации фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации