Внимание! Работает детский «телефон доверия»

Детский «телефон доверия» работает ради того, чтобы дети, их родители, и люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога.
Позвонить на Детский «телефон доверия» можно как со стационарного телефона по номеру 8 800 2000 122, так и с мобильного по короткому номеру 124.
Алгоритм работы единого федерального номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей:
- набираете номер
- происходит определение региона, из которого звонят
- звонок переадресуется в службу вашего региона
- если линия занята, звонок переадресуется во вторую службу этого региона и т.д., пока не ответит психолог.
В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.
Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков:
- вместе с абонентом проанализировать ситуацию
- выявить ее причины
- подсказать алгоритмы выхода из сложившегося положения
- мотивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему
Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию адрес никто не потребует, счета за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует — звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.
В настоящее время к единому номеру 8-800-2000-122 подключены 210 служб. В 80 регионах телефон доверия работает круглосуточно.
источник: по информации фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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