Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | Внимание, розыск свидетелей ДТП

crimeapress_news

Внимание, розыск свидетелей ДТП

Внимание, розыск свидетелей ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:09 26.01.2020

ГИБДД просит откликнуться свидетелей ДТП, случившегося на прошлой неделе под Симферополем.  16 января, в 15:50 в селе Строгановка Симферопольского района, напротив дома №24 по ул. Полевой, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения. После чего в нарушение требований ПДД нарушитель покинул место ДТП. Отметим, что несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:

Если вы были очевидцем данного ДТП, либо обладаете какой-либо информацией, просим сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Крым по тел: (3652) 668-700, либо в ОМВД России по Симферопольскому району +7(3652)274421 или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируем.

Внимание, розыск свидетелей ДТП

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.