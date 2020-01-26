Внимание, розыск свидетелей ДТП

ГИБДД просит откликнуться свидетелей ДТП, случившегося на прошлой неделе под Симферополем. 16 января, в 15:50 в селе Строгановка Симферопольского района, напротив дома №24 по ул. Полевой, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения. После чего в нарушение требований ПДД нарушитель покинул место ДТП. Отметим, что несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: