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Внимание! Севастопольцев приглашают бесплатно сдать тест на ВИЧ
иллюстрация: jc_cards (pixabay.com)

Внимание! Севастопольцев приглашают бесплатно сдать тест на ВИЧ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:19 27.11.2020

В Севастополе 1 декабря на площади Нахимова — с 13:00 до 16:00 — будет работать мобильная амбулатория, в которой можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ.

Помимо тестирования там будут организованы консультации по профилактике ВИЧ-инфицирования. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование будут проводить с помощью быстрых тестов слюны, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Кроме того, с 2 по 11 декабря бесплатно сдать тест можно будет в АНО «Молодёжный центр женских инициатив» по адресу ул. Шостака, 5. Телефон для справок: +78692550568

Напомним, в 2019 году более четверти жителей Севастополя прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. За последние пять лет охват населения скринингом увеличился впятеро. Новые случаи заболеваемости в прошлом году были выявлены у 335 человек. Всего по официальным данным в городе более двух тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией. Лечение проводится на базе городской инфекционной больницы. Антиретровирусными препаратами пациенты обеспечены в полном объёме, — говорят специалисты.  

Важность своевременной диагностики ВИЧ-инфекции, подчёркивают эксперты, трудно переоценить, тем более в случае бессимптомно протекающей стадии заболевания. Только раннее выявление вируса может помочь предотвратить полное разрушение иммунной системы больного благодаря лечению, а значит – увеличить его шансы на более продолжительную и комфортную жизнь.

Внимание! Севастопольцев приглашают бесплатно сдать тест на ВИЧ

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