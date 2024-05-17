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Внимание! Севастопольэнерго информирует о временном ограничении электроэнергии

Внимание! Севастопольэнерго информирует о временном ограничении электроэнергии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:46 17.05.2024

Севастопольэнерго информирует о временном ограничении электроэнергии потребителям на период аварийно-восстановительных работ.

Первая очередь с 13:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00:

  • ПС1, ПС-5, ПС15, ПС-16, ПС17, ПС19, ПС-7, ПС Омега;
  • Район Корабельной: пр-т Победы, ул. Г.Мельника, ул. Горпищенко, ул. Жидилова;
  • Район Стрелецкой: ул. Вакуленчука, ул. Меньшикова, ул. Гагарина, ул. Глухова, ул. Ефремова, ул. Ерошенко, ул. Древняя;
  • Район Бухты Камышовая: пр-т Октябрьской Революции, ул. Б. Михайлова, ул. Маринеско, ул. Т. Шевченко, ул. Косарева, ул. Гер. Сталинграда, ул. Адмирала Фадеева, ул. М. Строителей, пр-т Столетовский;
  • Район Бухты Казачья: ул. Казачья, ул. Лиговская, ул. Военных строителей;
  • Фиолент.
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Вторая очередь с 16:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00:

  • Балаклава: ул. Новикова, ул. Крестовского, Строительная, Терлецкого, Б. Хмельницкого, Калича, Солнечная, Жукова, Кадыковка, Ракетная, Строительная.
  • Район ЮБК: Ласпи, Орлиное, Озерное, Гончарное, Резервное, Н. Бобровка, м. Сарыч;
  • Инкерман: п. Кр. Октябрь, ул. Умрихина, ул. Менжинского;
  • Северная сторона: Радиогорка, Богданова, Громова, М.Пехотинцев, п. Шули, Сахарная головка, с. Хмельницкое, с. Терновка, с. Родное, Мекензиевы Горы, Любимовка, c. Орловка, Андреевка, Кача, с. Терновка, с. Родное.12:35

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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