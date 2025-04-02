Внимание! Севавтодор проводит весеннюю обрезку веток

В мае на улице Новороссийская Севавтодор проведет весеннюю обрезку веток для лучшей видимости поворотов и дорожных знаков. В целях безопасности и для подъезда рабочих к обочинам временно будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта.
Работы проведут в три этапа: с 12 мая до 19 мая от ул. Партизанская до ул. Демидова; с 19 мая до 26 мая от ул. Демидова до ул. Адмирала Октябрьского; с 26 мая до 2 июня от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта.
Департамент транспорта призывает автомобилистов учитывать данную информацию и не парковать транспорт на данных участках.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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