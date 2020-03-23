Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

В Республике Крым с 23 по 29 марта объявляются каникулы с последующим переходом на проведение учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 12 апреля. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежи РК.

И это еще не всё! Для учеников 1-4 классов, чьи родители работают и хотят, чтобы дети посещали учебное заведение, будет предоставлена такая возможность, но в составе групп должно быть не более двенадцати человек.

Также планируется внесение изменений в расписание проведения государственного выпускного экзамена в 2020 году, предусматривающих перенос сроков досрочного периода проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на основной период.

Такие решения были приняты по результатам рабочего совещания проведенного Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в режиме видеоконференцсвязи по вопросу организации работы региональных систем образования в условиях повышенной эпидемиологический ситуации, — подчеркнули в министерстве.

Рекомендации о принятии таких мер были даны.

В настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Также доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ и другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном обучении, — сообщили в минобразе.

С 18 марта 2020 года на базе Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий начала работу горячая линия методической поддержки учителей и директоров школ по организации дистанционного обучения. По телефону +7 (800) 200-91-85 на связи лучшие учителя, методисты и сотрудники федеральных профильных институтов.