Внимание! Штормовой ветер в горах Крыма усилится

В горах Крым в течение двух часов ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
В ближайшие два часа в горах Крыма ветер усилится до 30-35 м/с, – сказано в сообщении спасателей.
В этой связи любителям активного отдыха на природе рекомендуют воздержаться от туристических походов в горно-лесную местность.
Непогода обрушилась на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. За сутки выпало больше месячной нормы осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ранее прогнозировали порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии «Крымэнерго» из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте детям разрешили не приходить в школу.
В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
источник: РИА Новости Крым
