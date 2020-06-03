Внимание! Стартовал Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-герой»

Детский технопарк «Кванториум» объявил о старте Всероссийского конкурса защиты презентаций «Город-герой». В этом году проект посвящён 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Возраст конкурсантов от 6 до 18 лет.

Конкурс проходит по 5 направлениям. Все конкурсанты регистрируются по ссылке https://forms.gle/3WFWax7FMSzSXTpn9 , а далее выполняют условия выбранного конкурса, — отмечают организаторы.

1. Конкурс рисунков «Города-герои глазами детей».

Сроки проведения: 2 июня — 31 июля

Для участия в конкурсе необходимо:

нарисовать рисунок на бумаге формата А4/А3, выполненный в любой технике (акварель, гуашь, масляные краски, фломастеры, карандаш, восковые мелки и т.д.);

вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/club_gorod_geroi;

добавить рисунок в альбом, соответствующий возрасту участника (младшие: 6 – 9 лет, средние: 10 – 14 лет, старшие: 15 – 18 лет), подписать название работы, а также имя, фамилию и возраст конкурсанта.

Конкурс фотографии «Памятники Великой Отечественной войны».

Сроки проведения: 2 июня — 31 июля

Для участия в конкурсе необходимо:

сфотографироваться на фоне памятника Великой Отечественной войны;

вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/club_gorod_geroi;

добавить снимок в альбом, соответствующий возрасту участника (младшие: 6 – 9 лет, средние: 10 – 14 лет, старшие: 15 – 18 лет), подписать название работы, а также имя, фамилию и возраст конкурсанта;

выполнить дополнительные задания организаторов, которые будут размещаться в группе.

Конкурс чтецов «Дети о войне»

Сроки проведения: 2 июня — 31 июля

Для участия в конкурсе необходимо:

прочитать стихотворение о войне и записать его на видео;

вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/club_gorod_geroi;

загрузить ролик в видеозаписи группы ВКонтакте, в альбом, соответствующий возрасту участника (младшие: 6 – 9 лет, средние: 10 – 14 лет, старшие: 15 – 18 лет), подписать название работы, а также имя, фамилию и возраст конкурсанта.

Конкурс видеороликов «История моего героя»

Сроки проведения: 2 июня — 31 июля

Для участия в конкурсе необходимо:

рассказать историю подвига известного героя войны или своего родственника и записать это на видео;

вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/club_gorod_geroi;

загрузить ролик в видеозаписи группы ВКонтакте, в альбом, соответствующий возрасту участника (младшие: 6 – 9 лет, средние: 10 – 14 лет, старшие: 15 – 18 лет), подписать название работы, а также имя, фамилию и возраст конкурсанта.

Конкурс проектов «Тропами героев»

Сроки проведения: 2 июня — 2 сентября

Для участия в конкурсе необходимо:

выбрать одну из предложенных организаторами тем: «Роль моего города в войне», «История становления города-героя (любого)», «Известные личности из городов-героев», «Дети на войне», «Война глазами ветерана», «Памятники городов-героев», «Места великих подвигов», «История парадов Победы», «Праздник Великой Победы»;

написать проект;

представить его жюри в очном этапе.

Очная защита проектов планируется 2 сентября.

Итоги конкурса будут подведены в период с 20 августа по 2 сентября.