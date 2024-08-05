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Внимание! Увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта

Внимание! Увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 05.08.2024

С 1 июля 2024 года Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и установлены следующие государственные пошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет:

— выдача гражданину Российской Федерации заграничного паспорта нового поколения – 6000 рублей;

— выдача паспорта для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет – 3 000 рублей

С заявлением по вопросу получения государственной услуги по выдаче/замене заграничного паспорта можно обратиться:

  1. Через Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, по адресу: г. Керчь ул. Генерала Петрова д. 33А;
  2. В электронном виде через Единый Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
  3. Лично, в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи, осуществив предварительную запись:
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— на сайте Госуслуги www.gosuslugi.ru;

— в подразделении по вопросам миграции посредством электронной очереди;

—  по телефону подразделения по вопросам миграции : 8 (36561)7- 81-87.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

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