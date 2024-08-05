Внимание! Увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта

С 1 июля 2024 года Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и установлены следующие государственные пошлины за оформление заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет: