Внимание! В 2020 году будут усилены требования к использованию электронной подписи

- введено понятие «доверенная третья сторона» — это юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции;
- установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны;
- определены условия признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях;
- существенно увеличены требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспечению ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр;
- прописан порядок проведения внеплановых проверок аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон;
- регламентированы процедуры использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и др.);
- установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением отдельных норм (в том числе касающихся использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с 1 января 2021 года.
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