Внимание! В 2020 году будут усилены требования к использованию электронной подписи

Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

введено понятие «доверенная третья сторона» — это юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции;

установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны;

определены условия признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях;

существенно увеличены требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспечению ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр;

прописан порядок проведения внеплановых проверок аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон;

регламентированы процедуры использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и др.);

установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением отдельных норм (в том числе касающихся использования квалифицированной электронной подписи при участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с 1 января 2021 года.