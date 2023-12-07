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Внимание! В 2024 году перечислять налоги можно только одним способом

Внимание! В 2024 году перечислять налоги можно только одним способом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 07.12.2023

31 декабря 2023 года заканчивается переходный период, связанный с внедрением ЕНС.

Напомним, что в 2023 году для всех налогоплательщиков была введена новая система уплаты налогов — с помощью Единого налогового платежа. Для того, чтобы налогоплательщики смогли адаптироваться к новой системе уплаты налогов, до конца 2023 года был определен переходный период, в котором бюджетные платежи можно было осуществлять двумя способами: с отправкой уведомления или без уведомления.

В первом случае налоги оплачивались Единым налоговым платежом и до 25-го числа каждого месяца необходимо было отправить уведомление об исчисленных налогах в налоговую службу. При перечислении сумм налогов в платежном поручении проставлялся статус «01».

Во втором случае роль уведомления выполняло платежное поручение со статусом «02». При этом, при формировании платежного поручения нужно было выбрать КБК налога, на который перечисляются денежные средства.

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Учитывая, что 2023 год заканчивается, и завершается переходный период, платежное поручение со статусом «02» заключительный раз можно будет подать в последний банковский день календарного года.

С 1 января 2024 года производить перечисления в бюджет страны можно будет только одним способом – единым налоговым платежом. В следующем году нужно будет выполнить следующие действия для пополнения Единого налогового счета:

  1. Рассчитать размер налогов согласно применяемой системе налогообложения.
  2. До 25-го числа отправить уведомление об исчисленных налогах посредством электронных средств коммуникации.
  3. Перечислить средства в бюджет, сформировав платежное поручение со статусом «01».

Такой способ перечисления сумм налогов и взносов станет обязательным и единственным.

Подробная информация о Едином налоговом счете размещена на промостранице сайта ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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