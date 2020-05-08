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Внимание! В центре Севастополя 9 Мая — ограничение движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:12 08.05.2020

В центре Севастополя 9 Мая с 8:00 и до 23:59 введено временное ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта и специализированных служб  на  ул. Ленина (от пересечения с пл. Суворова до пересечения с просп. Нахимова). А также на участке проспекта Нахимова (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Айвазовского).

В это же время будет перекрыт спуск с ул. Воронина на ул. Ленина. Будут работать эвакуаторы. Кроме того,  с 8.00 до 00.00  не будут ходить катера. В этом году в День Победы корабли стоят на рейде, — сообщили в  пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Внимание! В центре Севастополя 9 Мая - ограничение движения транспорта

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