Внимание! В центре Севастополя — изменения в организации движения

Изменения в организации дорожного движения в центре Севастополя вводятся в связи с проведением работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая Морская.

Полное ограничение движения всех транспортных средств вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля по участку ул. Большая Морская (от пл. Лазарева до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, с пл. Лазарева в сторону ул. Воронина и ул. Спуск Шестакова), на участке ул. Суворова (от пересечения с ул. Володарского до ул. Большая Морская). Частичное ограничение движения всех транспортных средств вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля по ул. Адмирала Октябрьского (от пересечения с ул. Большая Морская до ул. Очаковцев), по ул. Большая Морская (от пересечения с ул. Адмирала Октябрьского до пл. Ушакова). Исключение сделано для общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Частичное ограничение движения всех транспортных средств вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля:

по ул. Генерала Петрова (от пересечения с ул. Одесской до пл. Лазарева в направлении движения в сторону пл. Лазарева);

на просп. Нахимова в направлении движения в сторону ул. Большая Морская, ул. Воронина и ул. Спуск Шестакова;

ул. Спуск Шестакова в направлении движения на пл. Лазарева;

по ул. Сергеева-Ценского, ул. Патриса Лумумбы в направлении движения в сторону ул. Большая Морская;

от пл. Ушакова до ул. Большая Морская и ул. Шмидта.

Изменение организации дорожного движения в части одностороннего движения вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова).

Также на время проведения ремонтных работ по ул. Большая Морская изменяется схема движения для муниципальных маршрутов:

Наземный электрический транспорт

№ 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая» (с пл. Восставших через ул. Адм. Октябрьского-пл. Ушакова без захода на участок ул. Очаковцев-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

№ 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города» (с Корабельной стороны через пл. Суворова-пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

№ 5 «ул. Маринеско — ул. Токарева – центральное кольцо города» (до остановки «Центральный рынок» с последующим разворот для движения в обратном направлении без захода на центральное городское кольцо);

№ 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»; (с Корабельной стороны через пл. Нахимова — пл. Лазарева-Центральный рынок — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — пл. Восставших — ул. Адмирала октябрьского — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — пл. Суворова — ул. Горпищенко);

№ 9 «пр. Победы – центральное кольцо города» (с Корабельной стороны через пл. Суворова — пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

№ 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города» (с 5-го км Балаклавского шоссе через пл. Ушакова — пл. Нахимова — пл. Лазарева — Центральный рынок — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — пл. Восставших — ул. Адмирала Октябрьского — ул. Большая Морская — пл. Ушакова);

Автобусные маршруты