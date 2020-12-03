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В Симферополе 3 декабря будет ограничено движение
Фото: rk.gov.ru

Внимание! В центре Севастополя с 4 декабря — ограничение движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:52 03.12.2020

В Севастополе — в связи с работами по капитальному ремонту — на улице Льва Толстого ограничат движение транспорта с 7:00 часов 4 декабря до 7:00 часов 8 декабря.

Запрет на проезд будет действовать на участке дороги от улицы Ковпака до площади Пирогова. Ограничения не коснутся общественного транспорта, транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения.  Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя приносит извинения за временные неудобства и призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Внимание! В центре Севастополя с 4 декабря - ограничение движения транспорта

Внимание! В центре Севастополя с 4 декабря - ограничение движения транспорта

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