Внимание! В центре Севастополя с 4 декабря — ограничение движения транспорта

В Севастополе — в связи с работами по капитальному ремонту — на улице Льва Толстого ограничат движение транспорта с 7:00 часов 4 декабря до 7:00 часов 8 декабря.

Запрет на проезд будет действовать на участке дороги от улицы Ковпака до площади Пирогова. Ограничения не коснутся общественного транспорта, транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя приносит извинения за временные неудобства и призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.