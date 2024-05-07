Внимание! В Евпатории — ограничение водоснабжения. Когда

В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода Ду 1000 мм, обеспечивающего водоснабжение Евпатории — с 6:00 18.05.2024 ориентировочно до 6:00 20.05.2024 — будет ограничено централизованное водоснабжение города, пгт Заозерное и с. Прибрежное.

Полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру 20.05.2024. Силами предприятия на время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно на официальном сайте http://voda.crimea.ru/maintenance, а также в социальных сетях.

Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по номеру телефона диспетчерской службы Евпаторийского филиала +7(978) 821-31-37, +7(978) 467-07-52. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует сделать двухсуточный запас воды, — отмечают в пресс-служба администрации Евпатории.