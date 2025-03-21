Внимание! В Евпатории — ограничение водоснабжения

будет заменено 4 запорных арматуры и подключен построенный резервуар чистой воды на водопроводной насосной станции 2-го подъема;

будет заменена запорная арматуры и отсечен участок магистрального водовода Прибрежный — Евпатория для его дальнейшей замены.

На время проведения работ с 23:00 1 апреля водоснабжение г. Евпатории, пгт. Заозерное и с. Прибрежное будет ограничено.

Работы планируется завершить к 5 апреля и начать плавное заполнение системы. Постепенное восстановление водоснабжения в домах ожидаем с 6 апреля, так как в зависимости от этажности и рельефа местности вода одновременно во всех домах не появится.

Силами предприятия будет организован подвоз воды. График подвоза воды населению будет размещен дополнительно.

Предприятие рекомендует сделать запас воды на 4-5 суток и приносит извинения за причиняемые неудобства.

По информации государственного унитарного предприятия «Вода Крыма».