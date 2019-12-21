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Внимание! В Инфоцентре УМВД России в Севастополе изменён график приёма граждан

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 8:39 21.12.2019

В информационном центре УМВД России по г. Севастополю график приёма граждан по оказанию государственных услуг изменён с 16 декабря 2019 года. Так, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, проставлению апостиля теперь осуществляется:

  • в понедельник: с 9:00 до 13:00;
  • в четверг: с 9:00 до 18:00;
  • в первую субботу месяца: с 9:00 до 11:00.

Что касается графика оказания государственных услуг по реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок, то приём граждан с 16 декабря осуществляется по четвергам с 9:00 до 13:00.

Внимание! В Инфоцентре УМВД России в Севастополе изменён график приёма граждан

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