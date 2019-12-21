Внимание! В Инфоцентре УМВД России в Севастополе изменён график приёма граждан

В информационном центре УМВД России по г. Севастополю график приёма граждан по оказанию государственных услуг изменён с 16 декабря 2019 года. Так, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, проставлению апостиля теперь осуществляется:



в понедельник: с 9:00 до 13:00;

в четверг: с 9:00 до 18:00;

в первую субботу месяца: с 9:00 до 11:00.

Что касается графика оказания государственных услуг по реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок, то приём граждан с 16 декабря осуществляется по четвергам с 9:00 до 13:00.

