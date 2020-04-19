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МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать все правила безопасности при ухудшении погодных условий

Внимание! В Крыму 20 апреля — ухудшение погоды. Дожди и сильный ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 12:46 19.04.2020

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидаются местами сильные дожди, днём и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать требования безопасности:

  • судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы;
  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;
  • при нахождении на улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;
  • следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
  • не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Крыму 20 апреля - ухудшение погоды. Дожди и сильный ветер

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