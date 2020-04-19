Внимание! В Крыму 20 апреля — ухудшение погоды. Дожди и сильный ветер

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидаются местами сильные дожди, днём и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать требования безопасности:

судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы;

ограничить выход в горно-лесную местность;

не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;

при нахождении на улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».