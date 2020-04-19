Внимание! В Крыму 20 апреля — ухудшение погоды. Дожди и сильный ветер

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронта ночью и утром 20 апреля в Крыму ожидаются местами сильные дожди, днём и до конца суток усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать требования безопасности:
- судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы;
- ограничить выход в горно-лесную местность;
- не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;
- при нахождении на улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;
- следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —