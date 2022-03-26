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Внимание! В Крыму 26-27 марта - усиление ветра
фото: pxhere.com

Внимание! В Крыму 26-27 марта — усиление ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:51 26.03.2022

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 26 марта, в течение суток 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 20 — 25м/с.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Республики Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • ограничить выход в горно-лесную местность;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!


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