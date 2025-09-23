Прямо сейчас:
Внимание! В Крыму без вести пропали мужчины — Анатолий Прудиус и Дмитрий Горобец. Оба — из Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:10 23.09.2025

Анатолий Прудиус пропал без вести 18 сентября, а Дмитрий Горобец — 21 сентября.

