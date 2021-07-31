Внимание! В Крыму действует особый противопожарный режим. За игнорирование его правил — штрафуют

МЧС Республики Крым напоминает: с 30 апреля 2021 года приказом МЧС Республики Крым введен особый противопожарный режим. Такая мера принята для того, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Согласно законодательству, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 250000 до 500 000 рублей.

Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной безопасности:

При разведении костров используйте места вдали от кустарников и скошенной травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев.

Запрещается разводить костёр в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими сельскохозяйственными культурами.

Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.

Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях.

Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь.

Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, присыпьте землей.

Если вы обнаружили пожар в лесу: