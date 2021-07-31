penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Внимание! В Крыму действует особый противопожарный режим. За игнорирование его правил — штрафуют

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму - чрезвычайная пожароопасность, запрет посещать леса продлен еще на 21 день

Внимание! В Крыму действует особый противопожарный режим. За игнорирование его правил — штрафуют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:34 31.07.2021

МЧС Республики Крым напоминает:  с  30 апреля 2021 года  приказом МЧС Республики Крым   введен особый противопожарный режим. Такая мера принята для того, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

Особый противопожарный режим подразумевает введение  дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в  готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации  сил  и  средств  всех звеньев  территориальной подсистемы РСЧС. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Согласно законодательству, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей,  на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей,  на юридических лиц – от 250000 до 500 000 рублей.

Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной безопасности:

  • При разведении костров используйте места вдали от кустарников и скошенной травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев.
  • Запрещается разводить костёр в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими сельскохозяйственными культурами.
  • Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.
  • Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях.
  • Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь.
  • Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду.
  • Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, присыпьте землей.

Если вы обнаружили пожар в лесу:

  • Проанализируйте обстановку. Выявите границы очага пожара, направление и скорость его распространения.
  • Если невозможно потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место. Поднявшись на возвышенную точку на местности либо забравшись на высокое дерево, внимательно осмотритесь по сторонам и определите путь эвакуации.
  • Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную сторону, параллельно фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл.
  • Сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию ближайшего населенного пункта, лесничество, пожарную охрану или единую службу спасения по телефону «101» или «112».

Внимание! В Крыму действует особый противопожарный режим. За игнорирование его правил - штрафуют

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.