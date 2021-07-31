Внимание! В Крыму действует особый противопожарный режим. За игнорирование его правил — штрафуют

МЧС Республики Крым напоминает: с 30 апреля 2021 года
Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Согласно законодательству, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 250000 до 500 000 рублей.
Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной безопасности:
- При разведении костров используйте места вдали от кустарников и скошенной травы, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев.
- Запрещается разводить костёр в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими сельскохозяйственными культурами.
- Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси.
- Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях.
- Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь.
- Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, присыпьте землей.
Если вы обнаружили пожар в лесу:
- Проанализируйте обстановку. Выявите границы очага пожара, направление и скорость его распространения.
- Если невозможно потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место. Поднявшись на возвышенную точку на местности либо забравшись на высокое дерево, внимательно осмотритесь по сторонам и определите путь эвакуации.
- Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную сторону, параллельно фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл.
- Сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию ближайшего населенного пункта, лесничество, пожарную охрану или единую службу спасения по телефону «101» или «112».
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