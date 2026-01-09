Внимание! В Крыму действуют два штормовых предупреждения

В ведомстве напомнили, что 9 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Кроме того, в реках юго-западного предгорья Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 м.

На сегодняшний день происшествий не зарегистрировано.

По данным ведомства, с полуночи до утра пятницы максимальные осадки зарегистрированы на территории Керчи – 23 мм, Ялты – 12 мм, Алушты, горы Ай-Петри – 10 мм, Феодосии – 8 мм, Ленинского района – 6 мм, Бахчисарайского района – 5 мм, Первомайского района и Симферополя – 4 мм.

Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории горы Ай-Петри – 28 м/с, Алушты – 21 м/с, Керчи – 20 м/с, Черноморского р-на, Ялты – 19 м/с, Ленинского района — 18 м/с, Красноперекопского, Кировского районов и Феодосии – 17 м/с, Раздольненского и Симферопольского районов – 16 м/с, Красногвардейского района и Евпатории – 15 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Крым функционирует в режиме повышенной готовности. Работают мониторинговые группы на территории городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Ялтинского районов, Алушты и Ялты, — говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют: