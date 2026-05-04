Внимание! В Крыму идет набор в войска беспилотных систем

Крымчане могут поступить на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. При прохождении специальной подготовки по применению беспилотных систем гражданина научат:
- пилотировать беспилотные системы различных типов;
- ремонтировать беспилотные системы;
- инженерному делу, работать с боеприпасами и взрывчатыми веществами;
- настраивать и программировать беспилотные системы, работать в сфере 3D-моделирования и 3D-печати;
- работать с коммерческими БПЛА;
- строить IP-сети, выстраивать радиосвязь;
- разбираться в топографических картах;
- управлять транспортными средствами.
Дополнительная информация размещена на сайте беспилотныевойска.рф.
По всем вопросам необходимо обращаться:
- военный комиссариат: г. Феодосия, ул. Земская, 7, тел. 8 (36562)91390, 8(36562)91389, +7978128684;
- в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: +7 (3652) 66-85-71, +7 (978) 889-61-34.
Более подробная информация о заключении контрактов размещена здесь.
С тегами: армия России
