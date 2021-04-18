Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Внимание! В Крыму начался сезон активности клещей

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму свыше двух с половиной тысячи человек стали жертвами клещей

Внимание! В Крыму начался сезон активности клещей

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 10:40 18.04.2021

В Крыму начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний – энцефалита и других заболеваний.

По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма обращаются около 3,5 тысяч человек, треть из которых – дети. Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Как показывает практика, говорят специалисты, чаще всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожностей.

МЧС Республики Крым напоминает, что в случае обнаружения клеща, его необходимо аккуратно удалить и отправить на анализ в «Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по адресу: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67, и его филиалы, расположенные на территории муниципальных образований по Республике Крым.

Внимание! В Крыму начался сезон активности клещей

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.