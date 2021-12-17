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Внимание! В Крыму ожидаются очень сильные осадки — дождь, переходящий в снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:23 17.12.2021

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём и до конца суток 17 декабря в Симферополе ожидаются очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег).

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — предупреждают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:

  • следует ограничить выход в горно-лесную местность;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
  • особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
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Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: «101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Крыму ожидаются очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег

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