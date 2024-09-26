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Внимание! В Крыму разыскивают девочку-подростка - пропала без вести Дарья Гончарова
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Внимание! В Крыму разыскивают девочку-подростка — пропала без вести Дарья Гончарова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:01 26.09.2024

ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Гончаровой Дарьи Сергеевны, 09.02.2012 года рождения, жительницы с. Партизанское. 25.09.2024 года в 15 часов 30 минут ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

  • Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165см, среднего телосложения, глаза карие, славянской внешности, волосы русые, длинные (собраны в хвост), в ушах серьги в виде дельфинов или в виде крылышек ангелов, на правой руке имеется браслет из черного камня «Шульгит».
  • Одета: пайта с капюшоном черного цвета с оформлением на груди (надпись на русском языке «Комета» бело-голубого цвета), штаны брючно-спортивные телесного цвета, мобильный телефон марки «Ксиоми Ред ми 11 Про», в корпусе синего цвета, с задней стороны на чехле имеются наклейки в виде фантиков.
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несовершеннолетняя собиралась поехать на маршрутном автобусе в с. Заречное.

В случае получения какой-либо информации о месте нахождения несовершеннолетней Гончаровой Д.С. просим сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району или по номеру +7 (978) 731-70-79 (к номеру подключены WhatsApp, Viber, Telegram), +7 (978) 747-60-03, либо 102 (с мобильного 020).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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