Внимание! В Крыму разыскивают девочку-подростка — пропала без вести Дарья Гончарова

Приметы : на вид 14-15 лет, рост 165см, среднего телосложения, глаза карие, славянской внешности, волосы русые, длинные (собраны в хвост), в ушах серьги в виде дельфинов или в виде крылышек ангелов, на правой руке имеется браслет из черного камня «Шульгит».

: на вид 14-15 лет, рост 165см, среднего телосложения, глаза карие, славянской внешности, волосы русые, длинные (собраны в хвост), в ушах серьги в виде дельфинов или в виде крылышек ангелов, на правой руке имеется браслет из черного камня «Шульгит». Одета: пайта с капюшоном черного цвета с оформлением на груди (надпись на русском языке «Комета» бело-голубого цвета), штаны брючно-спортивные телесного цвета, мобильный телефон марки «Ксиоми Ред ми 11 Про», в корпусе синего цвета, с задней стороны на чехле имеются наклейки в виде фантиков.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несовершеннолетняя собиралась поехать на маршрутном автобусе в с. Заречное.

В случае получения какой-либо информации о месте нахождения несовершеннолетней Гончаровой Д.С. просим сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району или по номеру +7 (978) 731-70-79 (к номеру подключены WhatsApp, Viber, Telegram), +7 (978) 747-60-03, либо 102 (с мобильного 020).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым