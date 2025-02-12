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Внимание! В Крыму разыскивают мужчину - пропал без вести Максим Гах
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Внимание! В Крыму разыскивают мужчину — пропал без вести Максим Гах

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:36 12.02.2025

УМВД России по городу Симферополю разыскивается без вести пропавший Гах Максим Васильевич, который 31 января 2025 года, ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Сотрудники полиции Симферополя просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о Гах М.В., сообщить по телефону дежурной части: +7 (3652) 773-110 либо 102.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму разыскивают мужчину - пропал без вести Станислав Титаренко

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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