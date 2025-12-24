Прямо сейчас:
Новости Республики
В Крыму разыскивают несовершеннолетних беглянок

Внимание! В Крыму разыскивают мужчину — пропал Денис Капинус

13:33 24.12.2025

Денис а Капинуса разыскивают как в Крыму, так и в Краснодаре. Пропал без вести 1 ноября.

