Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Внимание! В Крыму разыскивают подростка — пропал Даниил Мёлдов
Новости Республики
Внимание! В Крыму разыскивают подростка - пропал Даниил Мёлдов

Внимание! В Крыму разыскивают подростка — пропал Даниил Мёлдов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:59 11.07.2025

Полицией МО МВД России «Сакский» разыскивается Мёлдов Даниил Алексеевич, 09.01.2009 года рождения.

10 июля 2025 года около 16:00 он покинул место временного проживания, расположенное в Сакском районе, с. Витино и до настоящего времени не вернулся, о своем местонахождении не сообщает, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

  • Приметы: славянской внешности, на вид возрастом около 16-17 лет, ростом около 174 см., худощавого телосложения, волос темно длинные, лицо по форме овальное, брови прямые, губы средние.
  • Может быть одет: черная футболка, бежевые шорты, белые кроссовки фирмы «Аdidas».
Узнайте больше:  Севастополец угрожал расправой своему отцу. Пил, не работал, жил на деньги родителей - теперь пойдёт под суд

Внимание! В Крыму разыскивают подростка - пропал Даниил Мёлдов

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Мёлдова Д.А., правоохранители просят сообщить в МО МВД России «Сакский» по адресу: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 27, или по телефону дежурной части (36563) -7-00-31 или 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x