Внимание! В Крыму разыскивают подростка — пропал Даниил Мёлдов

10 июля 2025 года около 16:00 он покинул место временного проживания, расположенное в Сакском районе, с. Витино и до настоящего времени не вернулся, о своем местонахождении не сообщает, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Приметы: славянской внешности, на вид возрастом около 16-17 лет, ростом около 174 см., худощавого телосложения, волос темно длинные, лицо по форме овальное, брови прямые, губы средние.

Может быть одет: черная футболка, бежевые шорты, белые кроссовки фирмы «Аdidas».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Мёлдова Д.А., правоохранители просят сообщить в МО МВД России «Сакский» по адресу: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 27, или по телефону дежурной части (36563) -7-00-31 или 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым