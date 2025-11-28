Прямо сейчас:
Внимание! В Крыму разыскивают пропавших несовершеннолетних

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:53 28.11.2025

Сотрудниками МО МВД России «Джанкойский» устанавливается местонахождение без вести пропавших Дмитриева Максима Евгеньевича, 2013 года рождения, и Ефремова Виталия Александровича, 2012 года рождения, которые 27 ноября 2025 года покинули место проживания, и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Приметы Дмитриева М.Е.: на вид 12–14 лет, среднего телосложения, волосы светло‑рыжие, короткая стрижка, глаза светлые.

Приметы Ефремова В.А.: на вид 12–14 лет, среднего телосложения, волосы тёмные, короткая стрижка, глаза карие.

Одежда в момент ухода:

  • Дмитриев М.Е. — тёмно‑синяя куртка до пояса, брюки тёмно‑синего цвета;
  • Ефремов В.А. — чёрные штаны и пайта чёрного цвета.

В настоящее время проводятся оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения несовершеннолетних.

Внимание! В Крыму разыскивают пропавших несовершеннолетних Внимание! В Крыму разыскивают пропавших несовершеннолетних

Сотрудники полиции Джанкоя обращаются к гражданам, располагающим какой‑либо информацией о пропавших, сообщить незамедлительно по телефону дежурной части: +7 (36564) 7‑71‑50 либо по номеру 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

