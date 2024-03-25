Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Внимание! В Крыму — штормовое предупреждение на 25 и 26 марта
актуально в республике
Внимание! В у — штормовое предупреждение на 25 и 26 марта

Внимание! В Крыму — штормовое предупреждение на 25 и 26 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:47 25.03.2024

Вечером 25 марта, в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22-27 м/с.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта, в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22-27 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — отмечают в пресс-службе МЧС РК. 

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 22 марта

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». 

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.