Внимание! В Крыму — штормовое предупреждение на 25 и 26 марта

Вечером 25 марта, в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22-27 м/с.
По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта, в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 22-27 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — отмечают в пресс-службе МЧС РК.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».
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