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Внимание! В у — штормовое предупреждение на два дня

Внимание! В Крыму — штормовое предупреждение на два дня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 22.07.2024

Днём 22 июля и днём 23 июля в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • исключить выход в горно-лесную местность;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
  • рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
  • водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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