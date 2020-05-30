Внимание! В Крыму ухудшение погодных условий — сильные ливни и грозы

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 мая, 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей. Также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы;
- ограничить выход в горнолесную местность;
- не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;
- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;
- следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач,
- не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
- водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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