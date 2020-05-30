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Внимание! В Крыму ухудшение погодных условий — сильные ливни и грозы

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:21 30.05.2020

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 мая, 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей. Также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

  • судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы;
  • ограничить выход в горнолесную местность;
  • не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;
  • при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;
  • следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач,
  • не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
  • водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Крыму ухудшение погодных условий - сильные ливни и грозы

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