Внимание! В Крыму ухудшение погодных условий — сильные ливни и грозы

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 29 мая, 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей. Также возможны частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы;

ограничить выход в горнолесную местность;

не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;

при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач,

не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

водителям быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .