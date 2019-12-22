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Дождь и ветер обесточили ряд населенных пунктов в Крыму

Внимание! В Крыму — ухудшение погоды. Усиление ветра и ливни

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:15 22.12.2019

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 22 декабря, а также в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с. Днем 22 декабря местами сильные дожди.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Соблюдайте правила безопасности при сильном ветре и дожде:

  • при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
  • если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;
  • окна домов плотно необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, при грозе выключить электроприборы из розеток;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • избегайте оборвавшихся электрических проводов;
  • не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
  • не бросайте спички и непотушенные сигареты в лесу и на сухостое;
  • не разводите костер в густом лесу, не оставляйте костер без присмотра, и тщательно потушите когда уходите с места стоянки.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните «101» — единый телефон спасения.

Внимание! В Крыму - ухудшение погоды. Усиление ветра и ливни

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