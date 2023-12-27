Внимание! В Крыму — усиление ветра

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 27-28 декабря из-за прогнозируемого усиления ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 27 декабря, ночью 28 декабря в южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных авариях на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения.

источник: ТАСС