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Внимание! В Крыму в ближайшие часы будет очень ветрено
фото: Tatiana (pexels.com)

Внимание! В Крыму в ближайшие часы будет очень ветрено

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:57 30.09.2021

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 30 сентября по 3 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

В западных, центральных и восточных районах Крыма с 30 сентября по 1 октября ожидается очень сильный ветер 20-25 м/с. При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:

  • следует ограничить выход в горно-лесную местность;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
  • особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: «101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Внимание! В Крыму в ближайшие часы будет очень ветрено

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