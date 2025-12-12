Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Внимание! В Крыму — запрет на применение пиротехнических изделий!
Новости Республики
Внимание! В Крыму - запрет на применение пиротехнических изделий!

Внимание! В Крыму — запрет на применение пиротехнических изделий!

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:22 12.12.2025

В соответствии с пунктом 2-1 Указа Главы Республики Крым от 09.09.2022 № 214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 № 32-У» введены ограничения, запрещающие на всей территории Республики Крым применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением:

1) пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня);

2) пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями, организациями;

3) пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществляется при проведении органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым мероприятий, приуроченных к общероссийским государственным праздникам, а также официальным праздникам и памятным датам, установленным в Республике Крым, в муниципальных образованиях Республики Крым. О проведении указанных мероприятий с применением и использованием пиротехнических изделий органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым письменно уведомляют Главу Республики Крым не позднее чем за 2 рабочих дня до даты их проведения.

Узнайте больше:  Важно: на территории Симферополя пройдет операция «Должник»

Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

  •  на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (статья 20.6.1 КоАП РФ).

источник: пресс-служба администрации Феодосии 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.