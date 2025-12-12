Внимание! В Крыму — запрет на применение пиротехнических изделий!

1) пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня);

2) пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым, а также подведомственными им предприятиями, учреждениями, организациями;

3) пиротехнических изделий, применение и использование которых осуществляется при проведении органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым мероприятий, приуроченных к общероссийским государственным праздникам, а также официальным праздникам и памятным датам, установленным в Республике Крым, в муниципальных образованиях Республики Крым. О проведении указанных мероприятий с применением и использованием пиротехнических изделий органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым письменно уведомляют Главу Республики Крым не позднее чем за 2 рабочих дня до даты их проведения.

Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (статья 20.6.1 КоАП РФ).

источник: пресс-служба администрации Феодосии