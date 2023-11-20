Внимание! В Крыму ждут ухудшения погодных условий. Власти говорят — готовы

В Симферополе состоялось рабочее совещание о прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым.

В частности, рассмотрели вопрос по организации расчистки русел рек, находящихся в Симферопольском районе с целью недопущения подтоплений территорий и нарушения жизнедеятельности населения. Главам администраций городов и районов Республики Крым дал поручение обеспечить привести в готовность источники автономного питания на социально значимых объектах, а также оперативную расчистку ливневой канализации, трубо- мосто- переездов с целью обеспечения пропускной способности дождевых вод, а также готовность аварийных бригад, инженерной техники и спецоборудования, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев; водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. В случае чрезвычайных ситуаций гражданам Крыма необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым