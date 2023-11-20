Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Внимание! В Крыму ждут ухудшения погодных условий. Власти говорят — готовы
актуально в республике
Внимание! В у ждут ухудшения погодных условий. Власти говорят — готовы

Внимание! В Крыму ждут ухудшения погодных условий. Власти говорят — готовы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 20.11.2023

В Симферополе состоялось рабочее совещание о прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым.

В частности, рассмотрели вопрос по организации расчистки русел рек, находящихся в Симферопольском районе с целью недопущения подтоплений территорий и нарушения жизнедеятельности населения. Главам администраций городов и районов Республики Крым дал поручение обеспечить привести в готовность источники автономного питания на социально значимых объектах, а также оперативную расчистку ливневой канализации, трубо- мосто- переездов с целью обеспечения пропускной способности дождевых вод, а также готовность аварийных бригад, инженерной техники и спецоборудования, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

Узнайте больше:  Крымчанам на заметку: внесудебное банкротство физических лиц стало доступнее

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев; водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. В случае чрезвычайных ситуаций гражданам Крыма необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 30

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.