Внимание! В Налоговой службе Севастополя — особый режим приёма налогоплательщиков

В налоговых инспекциях Севастополя особый режим приёма налогоплательщиков организован в связи с принятием неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Порядок такой:

Посещение операционных залов проводится малыми группами. Обеспечено взаимодействие с сотрудниками с применением мессенджера Skype.

Контакты Skype:

ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя –

ИФНС 9201 Севастополь — по общим вопросам;

ИФНС 9201 — 2 Севастополь — по вопросам задолженности.

Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю –

МРИ №1 9203 Севастополь.

ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя –

ИФНС 9204 Севастополь.

Рекомендовано получение государственных услуг с применением онлайн сервисов официального сайта ФНС России без личного посещения налоговой инспекции.