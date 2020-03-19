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Внимание! В Налоговой службе Севастополя - особый режим приёма налогоплательщиков
иллюстрация: открытые источники

Внимание! В Налоговой службе Севастополя — особый режим приёма налогоплательщиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:43 19.03.2020

В налоговых инспекциях Севастополя особый режим приёма налогоплательщиков организован в связи с принятием неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Порядок такой:

  1. Посещение операционных залов проводится малыми группами.
  2. Обеспечено взаимодействие с сотрудниками с применением мессенджера Skype.

Контакты Skype:

  • ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя –

ИФНС 9201 Севастополь  — по общим вопросам;

ИФНС 9201 — 2 Севастополь — по вопросам задолженности.

  • Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю –

МРИ №1 9203 Севастополь.

  • ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя –

ИФНС 9204 Севастополь.

  1. Рекомендовано получение государственных услуг с применением онлайн сервисов официального сайта ФНС России без личного посещения налоговой инспекции.

Кроме того, во исполнение распоряжения ФНС России от 11.03.2020 № 80@ «О мерах по предупреждению распространения коронавируса 2019-nCoV» для налогоплательщиков отменяются все публичные мероприятия до особого распоряжения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

 

Внимание! В Налоговой службе Севастополя - особый режим приёма налогоплательщиков

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