Внимание! В Налоговой службе Севастополя — особый режим приёма налогоплательщиков

В налоговых инспекциях Севастополя особый режим приёма налогоплательщиков организован в связи с принятием неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Порядок такой:
- Посещение операционных залов проводится малыми группами.
- Обеспечено взаимодействие с сотрудниками с применением мессенджера Skype.
Контакты Skype:
- ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя –
ИФНС 9201 Севастополь — по общим вопросам;
ИФНС 9201 — 2 Севастополь — по вопросам задолженности.
- Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю –
МРИ №1 9203 Севастополь.
- ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя –
ИФНС 9204 Севастополь.
- Рекомендовано получение государственных услуг с применением онлайн сервисов официального сайта ФНС России без личного посещения налоговой инспекции.
Кроме того, во исполнение распоряжения ФНС России от 11.03.2020 № 80@ «О мерах по предупреждению распространения коронавируса 2019-nCoV» для налогоплательщиков отменяются все публичные мероприятия до особого распоряжения, — отмечают в пресс-службе ведомства.