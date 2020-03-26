Внимание! В ПФР в Севастополе временно ограничен личный приём граждан

Личный прием граждан (до отдельного распоряжения) в органах ПФР в Севастополе временно ограничен с предупреждения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с приказом Минтруда России от 18 марта 2020г. №139.
Отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю рекомендует жителям города получать государственные услуги дистанционно: по телефонам горячих линий, через личный кабинет
Телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения:
- Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31;
- Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;
- Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;
- Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;
- Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.
Консультацию по вопросам материнского капитала можно получить по телефонам:
- Клиентская служба № 1: +7 (8692) 53-96-46;
- Клиентская служба № 2: +7 (8692) 53-03-24;
- Клиентская служба №3: +7(8692) 55-05-59;
- Клиентская служба №4: +7 (8692) 22-13-59;
На вопросы, как оформить СНИЛС или предоставить отчетность в ПФР, ответят по телефонам:
- Клиентская служба № 1: +7 (8692) 53-96-47;
- Клиентская служба № 2: +7 (8692) 55-39-33;
- Клиентская служба №3: +7(8692) 55-32-24;
- Клиентская служба №4: +7 (8692) 22-13-57.
Кроме того, рекомендуем всем гражданам, и особенно людям преклонного возраста, обращаться в Пенсионный фонд не выходя из дома — через Личный кабинет на сайте ПФР или электронный сервис Госуслуги. Просим всех, кто умеет пользоваться электронными сервисами, помочь в этом старшему поколению, — подчёркивают специалисты ведомства.
* Приказ Минтруда России от 18 марта 2020г. №139 «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»