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Заявление на перерасчет пенсии теперь можно подать на сайте ПФР

Внимание! В ПФР в Севастополе временно ограничен личный приём граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:25 26.03.2020

Личный прием граждан (до отдельного распоряжения) в органах ПФР в Севастополе временно ограничен с предупреждения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с приказом Минтруда России от 18 марта 2020г. №139.

Отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю рекомендует жителям города получать государственные услуги дистанционно: по телефонам горячих линий, через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг, либо письменно — направив обращение по почте.

Телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения:

  • Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31;
  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;
  • Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55.

Консультацию по вопросам материнского капитала можно получить по телефонам:

  • Клиентская служба № 1: +7 (8692) 53-96-46;
  • Клиентская служба № 2: +7 (8692) 53-03-24;
  • Клиентская служба №3: +7(8692) 55-05-59;
  • Клиентская служба №4: +7 (8692) 22-13-59;

На вопросы, как оформить СНИЛС или предоставить отчетность в ПФР, ответят по телефонам:

  • Клиентская служба № 1: +7 (8692) 53-96-47;
  • Клиентская служба № 2: +7 (8692) 55-39-33;
  • Клиентская служба №3: +7(8692) 55-32-24;
  • Клиентская служба №4: +7 (8692) 22-13-57.

Кроме того, рекомендуем всем гражданам, и особенно людям преклонного возраста, обращаться в Пенсионный фонд не выходя из дома — через Личный кабинет на сайте ПФР или электронный сервис Госуслуги. Просим всех, кто умеет пользоваться электронными сервисами, помочь в этом старшему поколению, — подчёркивают специалисты ведомства.

* Приказ Минтруда России от 18 марта 2020г. №139 «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Внимание! В ПФР в Севастополе временно ограничен личный приём граждан

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