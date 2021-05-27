Внимание! В России активизировался «рынок» поддельных направлений на госпитализацию

Страховые медицинские организации фиксируют всплеск мошеннических объявлений и веб-сайтов с предложениями о «продаже с доставкой» справок по форме 057/у-04 для госпитализации в медицинские учреждения. Наряду с ростом предложения таких справок по цене от 900 до 1000 рублей с доставкой на дом, растет и спрос. По данным системы аналитики поисковых запросов «Яндекса», если в 2020 году среднее число запросов о покупке такой справки составляло 70-80 в месяц, то начиная с 1 января 2021 года 120-160 запросов в неделю. Как рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), рост числа мошеннических действий со справками формы 057/у-04 может быть связан с недавними изменениями в системе ОМС и изменением порядка госпитализации в федеральные клиники. Страховые медорганизации отмечают, что застрахованные граждане в 2021 году стали значительно чаще обращаться с вопросами о недостаточной доступности плановых госпитализаций в федеральные медицинские учреждения, – отмечает эксперт ВСС Сергей Шкитин. – Прежде всего, это связано с тем, что у страховых медорганизаций с этого года исчезла возможность работы с информацией о состоявшихся госпитализациях в федеральные клиники, возможность полноценного контроля соблюдения сроков запланированных госпитализаций – фактически, пациента оставили в федеральных клиниках один на один с системой. Форма 057/у-04 – документ строгой отчетности, который выдается лечащим врачом первичного звена для госпитализации в медицинские учреждения только при наличии соответствующих показаний. В справке указан диагноз пациента, стоит печать врача и гербовая печать медучреждения. Каждая такая справка при выдаче ее пациенту регистрируется в электронной базе Министерства здравоохранения. При оформлении пациента на госпитализацию подлинность справки будет проверена в лечебном учреждении. Соответственно, отсутствие справки в единой базе автоматически укажет на ее фальсификацию.

Предоставление пациентом недостоверных данных может негативно сказаться на его собственном здоровье, ведь лечащие врачи могут быть дезинформированы о состоянии здоровья пациента и назначить противопоказанное лечение, – рассказал вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. – Между тем, страховыми компаниями в системе ОМС ведется строгий учет состоявшихся и запланированных госпитализаций – в первую очередь, это касается онкологической помощи, при которой особенно важно отлеживать своевременность планового лечения. По специальным реестрам фиксируется все необходимые данные – например, поликлиника, выдавшая направление и стационар, в который планируется госпитализация».

Не стоит считать, добавляют в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), что ответственности за изготовление поддельной справки подлежит только тот, кто ее продал. Ответственность, вплоть до уголовной, может быть возложена и на лицо, приобретшего такую справку, – пациента.

Правда, практического смысла для пациента в приобретении таких справок нет – поясняют в ВСС. Ведь направления, полученные таким путем, являются недействительными.

Необходимо обратить внимание, что при наличии медицинских показаний, отсутствие «формы 057/у» не должно оказывать абсолютное влияние на решение о госпитализации, – пояснил Сергей Шкитин.

Кроме того, наличие одного направления для госпитализации недостаточно: нужна выписка из медицинской карты пациента, содержащая информацию о проведенных исследованиях. Без этой информации врачи в стационаре не смогут определить показания и отсутствие противопоказаний для специализированной медицинской помощи и будут вынуждены отправить пациента назад в поликлинику на дообследование.