Внимание! В Севастополе 17 мая — сильный ветер и дождь

Синоптики сообщают, что 17 мая в Севастополе порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Ночью, утром и днём ожидается дождь. МЧС России по Севастополю напоминает, где при сильном ветре лучше не находиться:
- у фасадов домов;
- под деревьями;
- рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
- возле опор ЛЭП;
- вблизи рекламных щитов;
- в море и у моря.
В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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