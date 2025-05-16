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Внимание! В Севастополе 17 мая - сильный ветер и дождь
фото: pikist.com

Внимание! В Севастополе 17 мая — сильный ветер и дождь

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:13 16.05.2025

Синоптики сообщают, что 17 мая в Севастополе порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Ночью, утром и днём ожидается дождь. МЧС России по Севастополю напоминает, где при сильном ветре лучше не находиться:

  • у фасадов домов;
  • под деревьями;
  • рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
  • возле опор ЛЭП;
  • вблизи рекламных щитов;
  • в море и у моря.
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 13 мая

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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