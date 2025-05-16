Внимание! В Севастополе 17 мая — сильный ветер и дождь

Синоптики сообщают, что 17 мая в Севастополе порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Ночью, утром и днём ожидается дождь. МЧС России по Севастополю напоминает, где при сильном ветре лучше не находиться:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

в море и у моря.

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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