Внимание! В Севастополе 18 декабря — приём предпринимателей

18 декабря Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и глава Глава Верхнесадовского муниципального округа города Севастополя Елена Кравцова проведут личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

при предоставлении государственных услуг;

в случае невыдачи разрешительных документов;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

Запись на приём осуществляется до 17 декабря только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://vk.cc/cQnuiF)

Дата: 18 декабря

Время: 15:00 — 17:00

Место: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45 или +7 (8692) 72-96-55.

