Внимание! В Севастополе 18 декабря — приём предпринимателей

18 декабря Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и глава Глава Верхнесадовского муниципального округа города Севастополя Елена Кравцова проведут личный приём представителей бизнеса.
Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:
- в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
- при предоставлении государственных услуг;
- в случае невыдачи разрешительных документов;
- при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
- при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.
Запись на приём осуществляется до 17 декабря только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://vk.cc/cQnuiF)
Дата: 18 декабря
Время: 15:00 — 17:00
Место: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82
По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45 или +7 (8692) 72-96-55.
