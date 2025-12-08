Внимание! В Севастополе 18 декабря — приём предпринимателей

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 12:07 08.12.2025

18 декабря Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников и глава Глава Верхнесадовского муниципального округа города Севастополя Елена Кравцова проведут личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

  • в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
  • при предоставлении государственных услуг;
  • в случае невыдачи разрешительных документов;
  • при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
  • при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

Запись на приём осуществляется до 17 декабря только по предварительной регистрации: ССЫЛКА (https://vk.cc/cQnuiF)

Дата: 18 декабря

Время: 15:00 — 17:00

Место: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45 или +7 (8692) 72-96-55.

