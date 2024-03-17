Внимание! В Севастополе 18 марта — ограничение движения транспорта в связи с праздником

В связи с проведением мероприятий, посвящённых 10-й годовщине возвращения Севастополя в Россию, 18 марта 2024 года в городе будет временно ограничено движение транспорта на время проезда автоколонны.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 14:00 по мере передвижения автоколонны на дорогах: Гора Гасфорта — Ялтинское кольцо — Сапун-гора (вертолётная площадка) — ул. Второй Обороны — ул. Генерала Мельника — ул. Багрия — ул. Героев Севастополя — ул. Портовая — Троллейбусный спуск -пл. Суворова — ул. Ленина — пл. Нахимова — пр. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — ул. Ленина — ул. Василия Кучера — Красный спуск — ул. Портовая — Днепровский мост — ул. Вокзальная — ул. Ревякина — Лабораторное шоссе — ул. Второй Обороны — Ялтинское кольцо.

Также на площади Нахимова будет ограничена парковка автотранспорта. Меры будут действовать с 18:00 17 марта до 20:00 18 марта.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя