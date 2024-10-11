Внимание! В Севастополе 23 октября — приём предпринимателей

23 октября директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Наталия Скорюкова и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут приём предпринимателей.

На приём можно обратиться с вопросами:

лицензирования;

оформления правоустанавливающих документов;

возможности размещения на городских рынках и ярмарках;

установки нестационарных торговых объектов;

получения грантов для сельскохозяйственных производителей;

другими вопросами, находящимися в компетенции Департамента.

Дата: 23 октября.

Время: 15:00–17:00.

Адрес: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе. Проспект Генерала Острякова, 87.

Приём осуществляется только по предварительной записи: clck.ru/3DrVzs

Запись по телефонам: +79787186245 или +7(8692)55-56-91.

СПРАВКА:

Команда аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе помогла фермеру сохранить грант. Фермер получил государственный грант на развитие своего хозяйства. Однако из-за непредвиденных обстоятельств он не смог полностью выполнить условия грантового соглашения, и Департамент сельского хозяйства потребовал вернуть более 1,5 млн рублей. Команда аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе помогла фермеру подготовить необходимые доказательства и выступили третьими лицами в суде. Апелляционный арбитражный суд решение первой инстанции оставил без изменения, и грант окончательно остался у фермера.

Команда аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе отстояла права рыболовецкого предприятия. Рыболовецкая компания в 2023 году получила от города субсидию на возмещение убытков, связанных с запретами на выход в море и ведение промысла. Однако, профильный департамент потребовал возврата субсидии в сумме 3 400 000 рублей из-за несущественного отклонения в объёме вылова рыбы. Мы помогли предприятию правильно сформировать позицию в суде и выступили в процессе в качестве третьего лица. Суд согласился с нашими доводами и вынес решение в пользу предпринимателя.

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